WTA Losanna 2023 | Lucia Bronzetti sconfitta nella prosecuzione del match contro Tamara Zidansek

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non riesce la rimonta adeldel primo turno interrotto ieri nel torneo WTA 250 di: l’azzurra, testa di serie numero 4 del Ladies Open Lausanne, esce di scena per mano della slovena, vittoriosa per 6-2 6-4 in un’ora e 36 minuti complessivi di gioco. Per la slovena agli ottavi ci sarà la spagnola Sara Sorribes Tormo. Sulla terra battuta elvetica ieri lo stop era arrivato sul punteggio di 6-2 0-1 per la slovena, ma con l’azzurra che aveva aperto il secondo set ottenendo il break giusto prima dello stop. Il rientro in campo, però, oggi è da incubo per la tennista italiana, che perde i primi 6 punti giocati, subendo l’immediatobreak a zero e ...