Wta Losanna 2023 | Cocciaretto supera in tre set Riera e raggiunge i quarti di finale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Elisabettaha sconfitto in tre set Juliae si è qualificata per ididel WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Altra vittoria lottata per l’azzurra, che al debutto aveva avuto la meglio in rimonta sulla beniamina di casa Naef e al secondo turno si è ripetuta. 6-1 3-6 6-3 il punteggio dell’incontro, portato a casa da Elisabetta dopo ben 2h38?. Al prossimo turno,se la vedrà contro la russa Elina Avanesyan, ottava forza del seeding. MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV CRONACA – Primo set dominato dall’azzurra, che si porta sul 5-0 vincendo un paio di game lunghi in risposta e tenendo agevolmente il servizio.finalmente si sblocca ...

Giornata poco felice per l'azzurra in Svizzera T. Zidansek b. [4] L. Bronzetti 6 - 2 6 - 4 Il cammino di Lucia Bronzetti al Ladies Open Lausanne si è infranto contro l'ostacolo Tamara Zidansek.

Continua la corsa della testa di serie numero 2 nella rassegna svizzera: per un posto in semifinale sarà sfida con la russa Elina Avanesyan ...Non riesce la rimonta a Lucia Bronzetti nella prosecuzione del match del primo turno interrotto ieri nel torneo WTA 250 di Losanna: l'azzurra, testa di serie numero 4 del Ladies Open Lausanne 2023, es ...