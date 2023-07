Wta Losanna 2023 | Bronzetti fuori all’esordio | vince Zidansek in due set

...nel pomeriggio per il secondo turno del "Ladies Open Lausanne" (250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sulla terra rossa di, in Svizzera. La 22enne di Fermo, n.42e ...Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Julia Riera nel secondo turno del250 di2023 (Svizzera) , torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. La marchigiana è reduce da un esordio molto complicato contro la wild card locale Celine Naef, ...Lucia Bronzetti sfiderà Tamara Zidansek nella prosecuzione del match di primo turno del250 di2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. Il match è stato interrotto all'inizio del secondo set (1 - 0 per Bronzetti) dopo che la giocatrice slovena ...

WTA Losanna 2023: Lucia Bronzetti perde il primo set, poi l'interruzione per pioggia OA Sport

