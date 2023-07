Weah | “Avevo la Juventus nel destino Giocando a FIFA…”

70 Di seguito le parole dell'esterno Timothy, al canale Twitch della Juventus : PRIMO PERIODO - Mi sono sentito benvenuto dal primo giorno. ...una carriera dove giocavo con la Juve un mese ...giusto bisogno di tirarmi un po' su il morale , con questi inetti che mi circondano e che ... 'L'altro giorno ho assistito per curiosità la conferenza stampa dijunior. Gli hanno chiesto per ...Ho parlato con: qui si lavora tanto per migliorare sempre, vogliamo vincere, è una parola ... In mentesoprattutto la nazionale, per me giocare per il mio Paese è una cosa incredibile. A ...

E' pronto al debutto, Timothy Weah vivrà la sua prima amichevole in bianconero contro l'ex squadra del padre in un incrocio alquanto interessante. L'esterno americano ...