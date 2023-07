Warner Bros Discovery celebra un anno ai Giochi Olimpici Parigi 2024 con «La Vie Sportive»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il viaggio versos’arricchisce di nuovi contenuti esclusivi e originali, in anteprima mercoledì 26 luglio dalle 20:00 sulle piattaforme diperre il traguardo di One year to go.Il 26 luglio 2023, WBD festeggerà il conto alla rovescia verso il ritorno deiin Europa, per la prima volta dopo Londra 2012, con una serata olimpica di debutto sui canali didi Paris, La Vie: la docuserie dedicata ai cent’anni sportivi didaidel 1924.Suddivisain due episodi da sessanta...

I corti verranno prodotti localmente in Asia grazie al supporto di. Animation e verranno trasmessi su Cartoon Network nella zona asiatica del Pacifico e HBO Go, la piattaforma di ...In effetti, considerando come stanno andando le cose al botteghino finora, sarebbe più che sorprendente se la. non spingesse rapidamente per realizzare almeno un sequel del film. Se ...potrebbe aver ecceduto con la sua incredibilmente efficace campagna di marketing per Barbie , facendo quasi morire di spavento i passanti che transitavano davanti al Burj Khalifa, celebre ...

Barbie, la colonna sonora del film in un video Warner Bros. ComingSoon.it

Una serie di movimenti registrati nel database di Steam sembrano anticipare l'arrivo di un importante aggiornamento.Barbie ha superato un nuovo record dalle mani di Christopher Nolan: non c'entra Oppenheimer, ma il Cavaliere Oscuro e Batman ...