Volley | Supercoppa Italiana a Biella | appuntamento a Ognissanti | definiti gli accoppiamenti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La2023 dimaschile si giocherà il 31 ottobre-1° novembre a. La località piemontese ospiterà l’evento che assegnerà il primo trofeo della nuova stagione agonistica, che si aprirà dopo gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le semifinali di martedì 31 ottobre saranno Trento-Perugia e Civitanova-Piacenza: i dolomitici Campioni d’Italia incroceranno la grande delusa dell’ultima annata, mentre la Lube sarà impegnata nel testa a testa con i Lupi. Mercoledì 1° novembre (Festa di) spazio all’atto conclusivo davanti ai circa 5000 spettatori delForum, impianto attualmente in ristrutturazione. Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli

