Volley | l’Italia continua a vincere agli Europei Under 17 | Repubblica Ceca ko | azzurri vicini alle semifinali

(Di mercoledì 26 luglio 2023)prosegue la propria cavalcata17 dimaschile. Glihanno infatti sconfitto laper 3-1 (17-25; 25-21; 25-16; 25-21) e hanno così infilato la sesta vittoria consecutiva, issandosi al comando del Gruppo II (sei successi, 16 punti) davanti a Spagna (cinque affermazioni, 16 punti) e Polonia (cinque vittorie, 15 punti). Per la qualificazionesarà però decisiva l’ultima partita, in programma domani contro la Polonia: la nostra Nazionale sarà obbligata a fare risultato per essere certa del passaggio del turno senza dover sperare in un ko degli iberici contro la Serbia. Prestazione sopra le righe da parte degli attaccanti Gianluca Cremoni (15 punti), ...

...da poco nella Imoco Conegliano Veneto campionessa d'. Poi ...della Uyba quest'estate nella finale scudetto di beach...-- festival o telefonando allo 0342.451150 e completare poi'...... spettacoli e intrattenimento in giro per, coinvolgendo ... Pietra Ligure (SV) Martedì 25 luglio - Area Beach, via ...... spettacoli e intrattenimento in giro per, coinvolgendo ... Pietra Ligure (SV) Martedì 25 luglio - Area Beach, via ...