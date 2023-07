Vivere “Timpi Timpi” | la riscoperta dei luoghi che incastonano la storia del borgo di Motta Filocastro

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’appassionato impegno dell’associazione culturale “Il Tocco” e della comunità, ha dato i suoi frutti: ildiè punto di attrazione per tante persone provenienti da tutto il territorio regionale. Nella seconda edizione dell’itinerario naturalistico “” (sabato 22 luglio), tantissima partecipazione, ma soprattutto una esperienza che i presenti si porteranno dentro come patrimonio emotivo e culturale. Il rapporto con la natura e la conoscenza delladeidiventa vitale in un mondo in cui imperano i “non” e si rischia la cancellazione della vera identità che si genera con la sensibilità etica ed estetica e si misura con l’alterità e la diversità degli ambienti naturali, ...