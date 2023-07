(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel fine settimana scorso, per il settore Velocità in pista, ilimpegnato nella quarta prova del Trofeo “Dunlop Cup” sul Cremona Circuit in sella alla Kawasaki 600 Supersport ha ottenuto una stupendabeffandoil rivale che lo precedeva.vittorioso sul gradino più alto del podio al Cremona Circuit Sentiamo dalla viva voce deltrentenne di Pianico l’emozionante cronaca del trionfo: “Hai presente quando vuoi una cosa? A tutti i costi? La gara di oggi era la gara di casa, la gara alla quale venivano a vedermi i miei amici, i miei sponsor, ma ancora prima di essere sponsor sono i miei amici che credono in me, e la ...

...conclusione definitiva ed i fan aspettano con ansia che questa possa essere il piùe ...battaglia finale con Vecna Kali può diventare effettivamente una figura determinante per la...E anche a qui, come a Pomezia e Latina, il cuore cittadino batte in una piazza(Piazza ... l'ex Casa del Combattente che riporta sulla facciata il bollettino dellafirmato dal ...... il capoluogo ionico ospiterà quindi per la seconda volta lacompetizione tra ... che in carriera vanta ladi un oro olimpico e di una Coppa America). In regata altri campioni ...

Vittoria spettacolare con sorpasso all’ultima curva per Nazzareno Lumina, pilota della Scuderia Fulvio Norelli BergamoNews.it

GAVORRANO - Con un testa a testa finale, Filippo Fontanelli si aggiudica il trofeo “Lago dell’Accesa”. La gara di ciclismo amatoriale Uisp, è andata in ...Bellissima dedica di Leo Messi nella sua prima intervista dopo aver segnato il gol della vittoria dell’Inter Miami nel suo match d’esordio ...