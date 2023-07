Vitalizi | La Russa “Materia si può riprendere”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Suiil presidente del Senato non può sindacare. L’unica cosa che posso dire è che era in prorogatio, era un iter molto lungo arrivato quasi alla fine, altrimenti si dove ripartire da capo. Poi ci sono strumenti perlae come ho già detto da parte del presidente non c’è nessuna opposizione”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, nel corso della cerimonia del Ventaglio.“Sulla riforma Nordio non so se il Quirinale è preoccupato, non risultano dichiarazioni in merito e credo che la riforma possa essere valutata serenamente in Parlamento. Quello che propone il ministro Nordio non è una novità, basta leggere il programma del centrodestra”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda il tema dell’abuso d’ufficio, mi pare sia un’ipotesi trasversale sentita chiedere da ...

Parlando della mozione "legittima" di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè, durante la cerimonia del Ventaglio, La Russa ha detto che «non tocca a me giudicare perché sarebbe una opinione. Il ...