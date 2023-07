Vincent Ruggeri batte il tabù Challenger | prima vittoria nel tabellone principale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) TENNIS. Mercoledì 26 luglio a Verona il 21enne di Albino ha sconfitto al primo turno in rimonta lo spagnolo Taberner: 1-6 6-1 6-4 per il bergamasco in un’ora e 55 minuti. Negli ottavi Samuel affronterà l’argentino Comesana.

Verona: avanti anche Napolitano, Gaio e Vincent Ruggeri SuperTennis

Samuel Vincent Ruggeri sfata il tabù del Challenger. Mercoledì 26 luglio il 21enne di Albino ha firmato la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un Challenger, al torneo di Verona ...Salgono a sei i tennisti italiani nel secondo turno degli “Internazionali di Tennis Verona”, torneo Challenger ATP da 118.000 euro di montepremi ...