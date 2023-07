Vigili del Fuoco salvano un cerbiatto dalle fiamme | video

A ipotizzare che sia stato un cavo a innescare le fiamme sono ifuoco nella loro prima relazione sull'incendio depositata alla Procura etnea. Una ipotesi da confermare e su cui sono ...Colgo l'occasione per ringraziare il Corpo Nazionale deiFuoco per l'attività svolta ogni giorno a tutela dei cittadini e delle infrastrutturenostro Paese". . "L'estate ha spiegato ...Roma, 26 lug. Almeno 9 PaesiMediterraneo devono fare i conti con lemergenza incendi, mentre i roghi si sono propagati in Croazia e Portogallo, con migliaia difuoco in Europa e in Nord Africa impegnati a cercare di contenere le fiamme alimentate da temperature elevate, condizioni di siccita' e forti venti. LItalia e' tra i Paesi piu' colpiti, con ...

Vigili del fuoco, 4mila interventi tra roghi e maltempo - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Millesimo, la Croce Bianca di Cairo Montenotte, l’automedica, la Polstrada per i rilievi del caso e l’elicottero Grifo ...Roma, 26 lug. (askanews) - Non solo la Sicilia devastata dagli incendi. Nelle immagini ...