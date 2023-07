Vietate le catene ai cani L' assise cambia le regole ' E' una scelta anche etica'

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Approvato il 'no' alla detenzione forzata degli animali per tutto l'anno. La sindaca Barsotti: 'Abbiamo eliminato una pratica non più ...

Vietate le catene ai cani L'assise cambia le regole "E' una scelta ...

Approvato il ’no’ alla detenzione forzata degli animali per tutto l’anno. La sindaca Barsotti: "Abbiamo eliminato una pratica non più accettabile".Firenze, 22 luglio 2023 – Con l’estate arrivano le ordinanze che regolano l’uso delle spiagge e il dress code per passeggiare sul lungomare, ma anche l’utilizzo dell’acqua per riempire le piscine, vie ...