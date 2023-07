Video Mondiali scherma | Malagò | ' ' Ucraino ritirato per non sfidare un russo? Siamo rattristati' '

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Intervenuto a margine del Consiglio Nazionale del Coni, il presidente del Coni, Giovanni, ha parlato del caso dell'Reizlin, che non si ...

Scherma, Mondiali al via | Video Sport Mediaset

Il manager del Team LCR ci racconta alcuni dei trend di evoluzione della MotoGP, non soltanto sulla pista e sulle moto ma anche sulle capacità dei piloti. Svela anche qualche retroscena sui recenti ru ...Si sono disputati altri tre match validi per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile: vittorie comode per Spagna e Giappone, che si giocheranno nello scontro diretto ...