Video Mondiali scherma | Errigo in lacrime dopo l' argento | ' ' Sono felice' '

Dopo la medaglia d'argento ottenuta nella gara del fioretto femminile aidi scherma di Milano, Arianna Errigo, che ha perso la finale con ...Nelcondiviso sia sul suo profilo che in quello del marito, Federica Pellegrini mostra una ... Un messaggio indirizzato alla nuotatrice Mollie O'Callaghan, la quale proprio oggi aidi ...Intervenuto a margine del Consiglio Nazionale del Coni, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del caso dell'ucraino Reizlin, che non si ...

Video Mondiali scherma, Malagò: "Ucraino ritirato per non sfidare un russo Siamo rattristati" La Gazzetta dello Sport

Oro per Alice Volpi nel fioretto ai Mondiali di scherma di Milano: "E' stata una giornata difficile ma sono felicissima, non ho mai mollato e ho raggiunto questo sogno". Secondo posto per Arianna ...L'itala si risveglia dall'incubo. A Castions di Strada (Udine) la Nazionale di softball ha infatti vinto per 6-5 la fondamentale partita dei play off contro le Filippine ai Campionati Mondiali 2023 di ...