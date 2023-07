Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)DEL 26 LUGLIOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORD OANULARE PERMANGONO LE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN INTERNA IN DUE TRATTI SI STA IN CODA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA A SEGUIRE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA SULLAFIUMICINO CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO DA PORTONACCIO A TOGLIATTI E IN DIREZIONE CENTRO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST MIGLIORA LA CIRCONE SULLA STATALE PONTINA AL MOMENTO SI RALLENTA ...