Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)DEL 26 LUGLIOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E Più AVANTI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LE CODE LASCIANO IL POSTO AI RALLENTAMENTI, DALLA PRENESTINA ALLA VIA DEL MARE IN ESTERNA CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, IN ENTRTA AE, NEL SENSO OPPOSTO CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A ...