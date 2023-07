Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)DEL 26 LUGLIOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORD ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E BUFALOTTA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA INCOLONNAMENTI, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, DA PORTONACCIO AL RACCORDO USCIAMO DACODE SULLA STATALE PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LATINA CI SPINGIAMO PIÙ A SUD SIAMO A FORMIA TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOMARE REPUBBLICA IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE ...