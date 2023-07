Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)DEL 26 LUGLIOORE 15:20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DIRISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO INTERESSANO LA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA E PIÙ AVANTI SEMPRE, SULLA VIA PONTINA, CI SONO CODE QUI PER LAVORI DA VIA CASTAGNETTA A VIA DEI RUTULI, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE LATINA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO È ...