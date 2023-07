Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)DEL 25 LUGLIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADUE INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI SULLA PONTINA IN DIREZIONE DI LATINA: IL PRIMO CREA INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTELNO, L’ALTRO PIU’ AVANTI TRA IL BIVIO PER VIA STRAMPELLI E VIA APRILIANA; PRUDENZA ANCHE SULLA A12, DOVE UN CAMION IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, E SULLA CASSIA, QUI PER LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE CHE PROVOCA CODE TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E ARDEATINA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA ...