Via libera del Cdm al decreto per estendere la cassa integrazione in edilizia e agricoltura in caso di caldo elevato

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Viadel Consiglio dei ministri allegge per la tutela dei lavoratori indi emergenza climatica. Il testo è stato proposto dal ministero del Lavoro dopo i due incontri avuti con le parti sociali nei giorni scorsi dopo diversi incidenti mortali. Il provvedimento estende la possibilità di accedere allaper l’e l’, i settori più esposti. Consente, indi eventi oggettivamente non evitabili, di chiedere la cig ad ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel biennio mobile per la cig ordinaria ine 90 giorni nell’anno solare per la Cisoa in). I sindacati hanno messo in luce ...

Dieci milioni di euro le risorse per i lavoratori edili e agricoli A quanto si apprende il consiglio dei ministri in corso ha dato il decreto legge, recante ' misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica , di rafforzamento del ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di ... Si tratta dei settori più esposti alle alte temperature. Il ministro del Lavoro Marina Calderone ha annunciato che i provvedimenti contenuti nel decreto legge all'esame del prossimo consiglio dei ...

Via libera del Cdm al decreto legge per la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Il provvedimento estende la possibilità di accedere alla cassa integrazione per l'edilizia e l'agricolt ...