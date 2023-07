(Di mercoledì 26 luglio 2023) "La Sicilia brucia, non solo per l'innalzamento della temperatura, ma fagocitata da fiamme devastanti: bruciano boschi, campagne, strade, autostrade, case, aeroporti, parchi archeologici, discariche, ...

Così in una nota i. . 26 luglio 2023"Occorre assumersi la responsabilità sui piani preventivo, educativo, strutturale e repressivo", ammoniscono i. "Non siamo così ingenui da non vedere il tentativo, ben pianificato e,...

Vescovi siciliani, tre anziani uccisi da mani diaboliche Agenzia ANSA

PALERMO – Incendi, un’altra notte di emergenza in Sicilia. Il bilancio provvisorio è di duemila sfollati e centinaia di focolai in attesa di intervento. La Protezione civile e i Vigili del fuoco sono ..."La Sicilia brucia, non solo per l'innalzamento della temperatura, ma fagocitata da fiamme devastanti: bruciano boschi, campagne, strade, autostrade, case, aeroporti, parchi archeologici, discariche, ...