Tra gli ospiti Gabriele Muccino, Valeria Golino e Isabella Ferrari. Il ricordo di Fancesco Nuti. 'Senza di lui non sarei ...Per Fondazioneha portato avanti molti progetti di comunicazione su una più sana e ... Per un food mentor che ha fatto della comunicazione il centro delmestiere, è possibile aspettarsi un'...... osannato nel 2016 al Lido per il"Indivisibili", cui spetta l'onore - onere del film di apertura con il"Comandante", scritto dal regista con il Premio Strega Sandro. Pierfrancesco ...

Veronesi e il suo festival del cinema "Folle d'amore per Castiglione" LA NAZIONE

Tra gli ospiti Gabriele Muccino, Valeria Golino e Isabella Ferrari. Il ricordo di Fancesco Nuti. "Senza di lui non sarei qui" ...Il sindaco Damiano Tommasi e l’assessore alle Politiche Giovanili Jacopo Buffolo hanno incontrato lunedì 24 luglio, in municipio, una delegazione degli scout veronesi che parteciperanno al prossimo ...