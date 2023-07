Ventotene Omaggio ad Altiero Spinelli | Uncem Lazio torna sull’isola per la commemorazione

Avremo bisogno di tornare asu queste tematiche, per arricchirle e diffonderle ed anche per rendereagli Italiani che, insieme ad altri illustri precursori, ci hanno indicato per ...Avremo bisogno di tornare asu queste tematiche, per arricchirle e diffonderle ed anche per rendereagli Italiani che, insieme ad altri illustri precursori, ci hanno indicato per ...'Oggi insieme alla Segreteria aper testimoniare i valori e gli ideali più che mai attuali del progetto europeo. Abbiamo voluto renderead Altiero Spinelli e a chi con lui, dal confino, seppe tracciare un cammino ...

VENTOTENE, L'OMAGGIO DI UNCEM LAZIO AD ALTIERO SPINELLI Latina Tu

Ho partecipato all’omaggio istituzionale che UNCEM (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani), ormai per il terzo anno di seguito, realizza a Ventotene con una corona funebre sulla tomba di Altiero ...Napoli, 13 Luglio - Nella giornata di sabato 8 luglio 2023 una delegazione dell’ANPI Zona Nolana guidata dal Presidente, Giovanni Notaro, con il decano, ...