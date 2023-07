(Di mercoledì 26 luglio 2023) Aumenta progressivamente l’attesa in vista dell’evento più importante dell’anno per laolimpica, il Mondiale a classi unificate che si svolgerà in Olanda dall’11 al 20 agosto 2023. Si tratta di una rassegna iridata cruciale in ottica Parigi 2024, visto che assegnerà circa il 40% delle quote a cinque cerchi complessive in palio per la prossima edizione delle Olimpiadi. Nelle acque di Den(L’Aia) saranno di scena come di consueto tutte e dieci le classi olimpiche, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista per cercare di ottenere la qualificazione al primo tentativo nel maggior numero di eventi possibile. Saranno 32 in tutto le barcheimpegnate a The Hague per provare a qualificare il Bel Paese nelle rispettive categorie. Nessuna vera sorpresa tra i, se non per la conferma ...

Una coppia in vacanza in barca aha litigato e dalle parole è passata preso alle vie di fatto. ... I due sono poi statiin caserma . La barca è stata perquisita e non è emerso nulla di ...Quanti giovani in varie parti del pianeta sonoper imparare a odiare e mandati a ... Nel fine settimana il trasferimento lungo la costa tirrenica, nel Villaggio "La" dell'Opera per la ......//paris2024.sailing.org/ Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata alla... I: Skiff Femminile - 49er FX Jana GERMANI (Marina Militare) " Giorgia BERTUZZI (Marina ...

Vela, i convocati dell'Italia per i Mondiali: 32 imbarcazioni azzurre in gara a Den Haag per il pass olimpico OA Sport

5' di lettura Senigallia 25/07/2023 - Per chi non ha ancora organizzato le proprie vacanza estive è possibile valutare un'opportunità last minute a bordo di una barca a vela per solcare i mari che ...