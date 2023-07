Vaticano | Promotore giustizia chiede 7 anni e 3 mesi di reclusione per Becciu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Settee tredioltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. E’ la richiesta di condanna deldi, Alessandro Diddi, per il cardinale Angelonell’ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese. Il pm ha chiesto in totale 73più pene interdittive per i dieci imputati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

