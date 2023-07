Vaticano | chiesti 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Becciu

Il promotore di giustiziaAlessandro Diddi ha chiesto sette anni e tre mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu. È quanto emerso dalle richieste arrivate in aula dopo la requisitoria dello stesso promotore di ...(...) (es) El promotor de justicia delpide 7 años y 3 meses de cárcel para el cardenal Angelo Becciu (EuropaPress) (it)7 anni e 3 mesi per il cardinale Angelo Becciu, le accuse di ...14.507 anni per card. Becciu Il promotore di giustizia delAlessandro Diddi ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu, nell'ambito del processo sulle ...

Vaticano, chiesti in tutto 73 anni per gli imputati, 7 anni e 3 mesi per il cardinale Becciu Il Sole 24 ORE

Solo per un imputato non è stato applicato il minimo edittale previsto dal codice penale: è Angelo Becciu, considerato il regista dell’operazione di acquisto ...Il promotore di giustizia vaticano ha chiesto di condannare tutti e 10 gli imputati coinvolti nelle indagini, ma per il cardinale è stato usato un trattamento particolarmente duro. Complessivamente le ...