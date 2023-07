Vasto incendio nel colle di San Michele a Cagliari

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Giornata infernale per i numerosi incendi scoppiati oggi in Sardegna. Ancheha dovuto fare i conti con i roghi alimentati dal vento di maestrale e dal caldo. Unsi è sviluppato ...

Giornata infernale per i numerosi incendi scoppiati oggi in Sardegna. Anche Cagliari ha dovuto fare i conti con i roghi alimentati dal vento di maestrale e dal caldo. Unsi è sviluppato al colle di San Michele e nel giro di breve tempo si è propagato. Sul posto stanno operando tre mezzi dei vigili del fuoco che stanno cercando di arginare le fiamme. Sul ...Bruciano le campagne del Sassarese : da alcune ore sono in corso le operazione di spegnimento di undella vegetazione scoppiato nei pressi della strada provinciale 57, all'altezza della località Lampianu. La squadra dei vigili del fuoco di Sassari , insieme con il personale del Corpo ...Genova . Circa un anno fa, il 14 luglio 2022, si era verificato sulle alture dietro Borzoli, unboschivo di circa 26 ettari.

Vasto incendio spaventa Vieste, evacuati alcuni camping. Per fortuna nessun ferito l'Immediato

(ANSA) - CAGLIARI, 26 LUG - Giornata infernale per i numerosi incendi scoppiati oggi in Sardegna. Anche Cagliari ha dovuto fare i conti con i ...Il forte vento di maestrale e il caldo hanno alimentato numerosi roghi in tutta l’Isola: una giornata infernale e anche Cagliari ha dovuto fare i conti con un vasto incendio divampato nel cuore della ...