Vasseur | «Un team di Formula 1 è come una grande nave | i cambiamenti di rotta avvengono lentamente»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Corriere dello Sport intervista ilprincipal della Ferrari, Fred. La Ferrari fa fatica, aviene chiesto quali sono gli obiettivi della stagione. «Non possiamo parlare di obiettivi e di scadenze, se non dicendo: dobbiamo sviluppare tutte quelle piccole cose che contribuiscono alla prestazione della macchina. I tifosi, i giornalisti, gli sponsor vorrebbero sapere quando si tornerà a vincere: dare una risposta precisa sarebbe sciocco. Perderei tempo se mi lambiccassi pensando a dov’è la Red Bull e dove siamo noi. Concentriamoci su noi stessi e basta». Todt comandava con il pugno di ferro. E? «Non è il mio sistema, e quelli erano altri tempi. Io in squadra devo convincere ognuno che possa fare la differenza. Al pugno di ferro preferisco la psicologia».ha dato ...

La replica diIlprincipal della Ferrari Fredericha risposto alla frase di Wolff con la solita prontezza di spirito: ' Allora diamogli una vettura di F2 e vedrà' . Il manager ...Ultimamente, però,piace un po' meno al pubblico italiano e soprattutto ai media . Anche a quelli stessi che lo avevano osannato come l'uomo della provvidenza solo pochi mesi fa. Il...Secondo ilprincipal Frederic, tuttavia, non è il caso di fare nessuna polemica, in quanto la Ferrari ha pensato solamente a proteggere il risultato collettivo, perdendo meno tempo ...

Ferrari, Vasseur allontana le critiche: “Facile parlare a gara finita” Tuttosport

ROMA – La Ferrari non sta attraversando un buon momento in questa stagione di Formula 1, con i risultati che fanno fatica ad arrivare nonostante gli aggiornamenti. I due piloti Charles Leclerc e Carlo ...ROMA – Proseguono i problemi in casa Ferrari che, nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1, non è riuscita ad andare oltre il settimo e l’ottavo posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz. La macchina s ...