Vasseur | a Spa per riprendere il percorso di miglioramento

(Di mercoledì 26 luglio 2023) "Siamo reduci da due gare nelle quali non siamo stati in grado di concretizzare il potenziale della SF - 23. Il Gran Premio del Belgio, su una delle piste storiche della Formula 1, ci offre l'...

Parola di Frederic, team principal della Ferrari, in vista del Gran Premio di Formula 1 del Belgio a, il terzo della stagione che prevede la formula del sabato Sprint, con lo shootout la ...non sembra essere il luogo adatto per il riscatto della Scuderia di Maranello e il meteo ...chiamati a dare un segnale prima della pausa estiva come sottolinea il team principal Frederic. ...ha confermato l'assunzione di circa ' 80 tecnici' , 40 dei quali nuovi e 40 in sostituzione di uscite, pensionamenti o cambio mansione. Laurent Mekies da- Francorchamps non sarà più al ...

Dopo due gare tutt'altro che esaltanti, la Ferrari si prepara al Gran Premio del Belgio, ultimo atto prima della pausa estiva di circa un mese, prima di ritrovarci tutti a Zandvoort. Le gare di Silver ...Il team principal della Ferrari ha sottolineato che i valori in campo dietro la Red Bull sono così serrati che non ci si può permettere il lusso di essere conservativi - di MARCO BELLORO ...