Vasco Rossi si sfoga | «Ho bisogno di normalità»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ne ha parlato l’artista in un’intervista a La Stampasie in un’intervista con concessa a La Stampa parla di cosa accade ogni volta che torna a casa sua, a Zocca, nei pressi di Modena. Purtroppo è letteralmente assediato dai fan. «Mi fa piacere far piacere a chi viene qui. Ma non è che qualcuno, per il fatto che viene dalla Sicilia o da ancor più lontano, possa pretendere un autografo». Fuori dalla sua abitazione ci sono dei cartelli con regole e due appuntamenti riservati ai fan. «Dedico due momenti della mia giornata a queste cose. Per il resto voglio fare la mia vita». Perché «hodella mia, tengo sempre distinte la mia vita normale da quella da rockstar».racconta la sua routine quando si trova a casa. Leggi anche: ...

Il gran finale, di domenica 3 settembre, vedrà invece sul palco i Marna, band di alternative rock italiano; i Pitura Stail, Pitura freska tribute band e gli Havana club,tribute band che ...''Tengo sempre distinta la mia vita normale da quella di rockstar''. ''Sono disponibile, non a disposizione''. A dirlo, al quotidiano "La Stampa", è, in vacanza nel suo paese natio, a Zocca, nel Modenese. Il rocker esprime il suo bisogno di fare una vita normale, cosa non facile visto l'assedio da parte dei suoi fan: ''Mi fa piacere ...Estratto dell'articolo di Franco Giubilei per 'La Stampa'fan zocca Si fa presto a dire rockstar in vacanza, ma quando la vera rockstar italiana se ne va veramente in vacanza al suo paese, Zocca, si ritrova dietro i suoi fan. Un abbraccio ...

Lo sfogo di Vasco Rossi assediato a Zocca: «Anche io ho bisogno della mia normalità» Open

Una serata spericolata, in nome del mito immortale di Vasco Rossi, che con il suo ultimo live in Sicilia ha fatto sold out. I Colpa D’Alfredo sono in concerto il 28 luglio al Mamaita in contrada San C ...Vasco Rossi è uno tra i cantanti più amati della musica italiana, migliaia sono i fan che spesso si trovano a seguirlo ...