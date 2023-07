Vanessa Incontrada | “Mi sono innamorata di nuovo di mio marito | voglio un altro figlio”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha trovato l’amore, o meglio lo ha ritrovato. Perché la conduttrice e attrice, dopo un periodo difficile con ile padre di suo, ha dichiarato di aver riscoperto i suoi sentimenti per lui. La storia trae il consorte Rossano Laurini è iniziata 16 anni fa ed è stata coronata dall’arrivo di Isal. Una coppia che ha conosciuto una profonda crisi che ha coinciso con il periodo del lockdown. A parlarne era stata lei stessa in un’intervista a “Vanity Fair” nell’agosto 2022: “in un momento di riflessione nella mia vita e questo mi sta aiutando a capire che cosadal mio futuro. Certo, non so dove mi porterà la mia trasformazione, ma sto guardando avanti. Vorrei provare una nuova ...