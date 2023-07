Vacanza paradisiaca | ma economica a due passi dall' Italia? Vi dico io dove andare | il racconto virale di un TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Undi viaggi consiglia unabellissima e poco dispendiosa non lontana: ecco dov'è stato e quanto ha speso Se state cercando unain un Paese estero vicino all', ci sono diverse opzioni interessanti che potreste considerare. In primis, la Croazia che è facilmente raggiungibilea nostra nazione e offre bellissime spiagge lungo la costa dell'Adriatico. Città come Dubrovnik, Spalato e Zara regalano affascinanti centri storici, mentre le isole croate come Hvar e Brac sono famose per le loro acque cristalline e i paesaggi mozzafiato. Anche la Slovenia è un luogo non troppo distante, noto per la sua natura incontaminata, laghi e montagne. Il lago di Bled e la capitale Lubiana sono mete popolari e ...