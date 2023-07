Utero in affitto | il Pd si sfalda | De Micheli e Tabacci votano in dissenso dalla capogruppo Braga

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Pd scoppia sull’in. Opposizioni in ordine sparso durante il dibattito alla Camera dove è in discussione la legge Varchi che, se approvata, renderà la gestazione per altri (Gpa) reato universale. Una grave mina sul terreno della Schlein, già ampiamente sconfessata da Sandra Zampa sul tema. Oggi il dibattito si è acceso alla Camera: “La maternità non può essere ridotta a un mezzo di riproduzione a vantaggio di altri e altre”. Così Luana Zanella di Avs nel suo intervento in aula contro la Gpa, la gestazione per altri. Applausi scroscianti del centrodestra nell’aula della Camera. Una posizione personale, pervché poco dopo la Piccolotti del suo stesso schieramento, ha detto che voterà per l’emendamento Magi. Tra oggi e domani infatti l’Aula di Montecitorio sarà impegnata nelle votazioni del ddl (a prima firma Carolina Varchi, di FdI) che, ...

Gestazione per altri, ossia "vendita di bambini. Una pratica aberrante". La definisce così Emanuela Lulli, ginecologa e medico di medicina generale. Prende il via oggi nell'Aula della Camera l'esame del disegno di legge "in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità.