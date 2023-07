Utero in affitto come reato universale | c’è il via libera della Camera FdI festeggia in piazza

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Laha approvato il ddl a firmadeputata di FdI Carolina Varchi che introduce ilper quanto riguarda la maternità surrogata, il cosiddettoin. I sì sono stati 166, i voti contrari 109. Ora la legge passa al Senato. «Questa legge supererà ogni vaglio di costituzionalità», ha detto in aula la Varchi nel corso del suo intervento in aula. «Nessun bambino sarà discriminato, nessun bambino sarà comprato da ricchi committenti», ha detto. «La relazione che vogliamo proteggere è il diritto del bambino ad avere una mamma e un papà. Ogni bambino ha un genitore biologico, quel genitore può trascrivere all’anagrafe il proprio figlio che ha tutti i diritti di tutti. Chi trascrive bambini figlimaternità surrogata fa un falso: quel ...

Roma, 26 lug. " "Il nostro gruppo aveva cominciato anche nella scorsa legislatura quindi abbiamo riproposto questa proposta di legge convinti come siamo che la maternità surrogata oinsia una pratica davvero aberrante. Lo ha ripetuto a più riprese anche la Corte costituzionale e ha ribadito come essa riesca a minare le relazioni umane, in particolare una ..."Una vittoria di civiltà, umanità e buon senso. Esprimiamo grande soddisfazione per l'ok della Camera dei Deputati a far diventare l'inreato universale . Dopo anni di proposte e battaglie politiche e culturali anche di Pro Vita & Famiglia, oggi è stato compiuto il primo e fondamentale passo per tutelare le donne e i ...L'inè reato universale. Lo ha deciso la Camera dei Deputati , che ha votato favorevolmente la proposta di legge con 166 favorevoli, 109 contrari e 4 astenuti. Una vittoria di civiltà, ...

Utero in affitto. Armeni: "Altro che libertà, è sfruttamento" Servizio Informazione Religiosa

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Il nostro gruppo aveva cominciato anche nella scorsa legislatura quindi abbiamo riproposto questa proposta di legge convinti come siamo che la maternità surrogata o utero ...Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia organizza un flash mob davanti a Montecitorio per dire ancora una volta che l’utero in affitto deve essere reato universale e oggi si fa questo primo gra ...