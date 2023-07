Utero in affitto | caos al voto | la sinistra si frantuma

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E menomale che i razzisti erano sempre quelli di destra. Sul tema della maternità surrogata è anche il Partito Democratico ad essere letteralmente lacerato. Un caso particolare, visto che la segretaria del Nazareno, Elly Schlein, ha incentrato la nuova linea del movimento proprio sulla tutela dei temi etici e gender. Stamattina, è arrivata però la cattiva notizia. Mentre il centrodestra ha sempre avuto posizioni conservatrici chiare, compatto sul progetto di trasformare il divieto di gestazione per altri in reato universale, è proprio nel centroche sono partite bordate da una parte e dall’altra.Pd La linea del Pd, infatti, sarebbe stata quella di non partecipare al, come più volte annunciato dalla capogruppo Braga. Ma le novità arrivano direttamente da Paola De Micheli, che ha deciso di votare contro, ed anche da ...

Applausi dalla maggioranza di centrodestra, in Aula alla Camera, durante l'intervento della capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella , che ha illustrato le sue ragione di ...E' in corso in questi minuti la discussione, alla Camera dei Deputati sull'inda far diventare reato universale. Sono in corso in particolare gli emendamenti, moltissimi dei quali presentati da sinistra, radicali e progressisti. Tra chi ha preso la parola anche ...E' quanto ha dichiarato, qualche minuto fa, la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella , durante la discussione sull'inche si sta tenendo alla Camera dei Deputati.

Utero in affitto. Armeni: "Altro che libertà, è sfruttamento" Servizio Informazione Religiosa

Gestazione per altri, ossia “vendita di bambini. Una pratica aberrante”. La definisce così Emanuela Lulli, ginecologa e medico di medicina generale...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNew ...Prende il via oggi nell’Aula della Camera l’esame del disegno di legge “in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il t ...