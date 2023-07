(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ildel mercato delle vetture usate, con 432.329 trasferimenti di proprietà (+7,9% per i netti e +12,1% per le minivolture) e un incremento del 9,6% rispetto allo stesso mese del 2022. Di conseguenza, i primi cinque mesi dell'anno risultano in miglioramento del 6,8% con 2.074.847 passaggi. Alimentazioni, contraenti, regioni, età. Fra le motorizzazioni, le preferenze vanno sempre alle auto diesel, con il 48,1% dei trasferimenti netti (48,9% a2022), seguito dalle benzina al 38,5% (40,2%). Le ibride si posizionano al terzo posto con il 5,7% (3,6%) e le Gpl al quarto con il 4,4% (4,2%). Il metano sale dal 2,2% al 2,4%, mentre le elettriche passano dallo 0,6% allo 0,5% e le ibride plug-in salgono dallo 0,4% allo 0,5%. Quanto alla natura dei ...

Nei primi 5 mesi il mercato dell'è in attivo del 6,8% con 2.074.847 passaggi, verso 1.942.075 di gennaio - maggio 2022. Fra le motorizzazioni preferite nel mercato delle auto usate, al primo ...... scritto e diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli, è statodalla sinistra ... Che sia questo merito delsui social spagnoli legato a Porco Rosso Negli ultimi tempi infatti ...E da tema affrontato dai soli tecnici o dagli esperti atopic delle piazze digitali, il passo ... non lascia spazio a dubbi su quanto il clima sia centrale nel tempo liberosul web. '...

Usato: prosegue il trend positivo a maggio PartsWeb

Secondo i dati dell'Unrae, i trasferimenti di proprietà sono in progressiva crescita: +7,9% per i netti e +12,1% per le minivolture ...(Teleborsa) - Nuovo segno positivo per il mercato delle autovetture usate (con dati in attesa di consolidamento): con 432.329 trasferimenti di proprietà si registra un incremento del 9,6% rispetto ai ...