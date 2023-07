Frena ladi case nuove negli Stati Uniti nel mese di giugno. Il dato ha evidenziato un decremento del 2,5% a 697 mila unità rispetto alle 715 mila unità di maggio (dato rivisto da 763 mila, +6,6%) e ...All'attuale ritmo di, servirebbero 7,4 mesi per esaurire le case a disposizione, in maggio ne servivano 6,7. 26 luglio 2023Ma ora, con le prime auto cinesi in, il dogmatismo si scontra con la realtà . L'Unione Europea è diventata nervosa perché vorrebbe proteggere la produzione interna. Non c'è niente più da dire:...

Usa: vendita case nuove -2,5% in giugno a 697.000, peggio di stime Borsa Italiana

Hunter Biden, figlio del presidente Usa, ha venduto i suoi quadri a una donatrice dem adeguatamente ricompensata con una prestigiosa nomina dalla Casa Bianca.Microsoft cade sul cloud, Alphabet beneficia del ritorno della pubblicità, Coca Cola batte le attese, AT&T registra risultati contrastanti e per Boeing ripartono le consegne: ecco cinque titoli da te ...