Usa | fuggono dalla civiltà e muoiono di fame nel deserto del Colorado | trovati i cadaveri di zia | madre e figlio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Volevano «vivere fuorirete» e fuggire da ogni forma di, ma le cose non sono andate come da programma. Lo scorso 9 luglio idi due donne e un ragazzo sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione in un’area desertica della contea di Gunnison, in. La loro identificazione è avvenuta solo nei giorni scorsi, dopo che la sorellastra di una delle vittime è riuscita a riconoscere i suoi parenti tra i corpi conservati all’obitorio. Si tratta di Rebecca Vance, 42 anni, la sorella Christine Vance, 41 anni, e il14enne di Rebecca. Secondo le prime informazioni fornite dai media locali, i tre sarebbero morti di. A raccontare la loro storia è Trevala Jara, sorellastra di Rebecca e Christine. Secondo la donna, i tre erano partiti per «vivere ...

