Urago d’Oglio | autista di una ditta di Ghisalba muore in cantiere

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì (26 luglio) a(Bs). A. D.,di 50 anni che lavorava per la CavaSrl, ha perso la vita intorno alle 14.30 in unin via Padana Superiore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Chiari, intervenuti per i rilevi, l’uomo – di origine albanese – è finito contro un muro mentre era alla guida di un autobetoniera all’interno di un’azienda agricola dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. I suoi colleghi, dopo essersi resi conto della gravità della situazione, hanno subito chiamato il personale del 118, che però una volta arrivato sul posto con elisoccorso, automedica e ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso. Resta da chiarire se all’origine dello schianto ci sia stato ...