Uomini e Donne | Vittoria Deganello presa di mira da un hater che tira in ballo Alessandro Murgia | “Godo che ti ha solo usata!” La dura replica

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 luglio 2023)si è ritrovata ancora una volta a dover rispondere ad un commento di cattivo gusto che riguarda la sua vita privata e soprattutto sua figlia. Come ben sappiamo, l’ex corteggiatrice di, lo scorso 25 Aprile è diventata mamma per la prima volta della piccola Ginevra. Figlia avuta dacon il quale la relazione non si è conclusa nel migliore dei modi. Il calciatore, infatti è già padre di due bambini: Dea e Niccolò, avuti da Eleonora Mazzarini con la quale sembra aver mantenuto un buon rapporto proprio per amore dei bambini. Situazione però totalmente diversa quella con. I due infatti non sembrano avere alcun tipo di rapporto e la nascita della loro bambina non sembra aver fatto tornare ...