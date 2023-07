Uomini e Donne ridimensionato? Berlusconi non può farlo | parla un autore

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) A Mediaset nessuno ha la poltrona assicurata da quando Pier Silvioha deciso di intraprendere una linea dura e anti-trash. Anche un personaggio molto amato dal pubblico come Tina Cipollari potrebbe rischiare il posto. Il Vicepresidente dell'azienda ha dichiarato guerra a un certo tipo di contenuti che, di certo, non mancano sui suoi canali e sono l'ingrediente principale di programmi come Grande Fratello Vip. Dopo varie operazioni di pulizia dei palinsesti, che hanno coinvolto soprattutto i reality show ma anche l'estromissione di Barbara d'Urso da Pomeriggio Cinque, l'amministratore delegato ha deciso di spostato l'attenzione sui toni di certi siparietti che avedono protagonista Tina Cipollari. L'opinionista, dopo varie indiscrezioni false circolate sul suo conto, ha smentito l'uscita dal programma di Maria ...