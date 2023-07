Uomini e donne gossip | Vittoria Deganello nel mirino di un hater | “Godo che ti ha usata”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 26 luglio 2023), è nuovamente sotto attacco sui social per la sua vita privata e la recente maternità. Conosciuta per la sua partecipazione al programma, la giovane mamma ha dovuto affrontare un commento di cattivo gusto riguardante la sua figlia Ginevra e la sua relazione passata con il calciatore Alessandro Murgia. Nonostante il difficile momento,ha risposto con coraggio, dimostrando di voler proteggere la sua famiglia e il suo amore materno dal giudizio online., un attacco crudele sui social La gioia della maternità è stata perun momento di grande cambiamento e crescita. Nonostante le difficoltà, ha raccontato la bellezza di crescere la piccola Ginevra come mamma single, affrontando con forza e ...