Università | Uil Rua | pronti a mobilitazione per ricercatori

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AGI - "Tra ic'è un forte malcontento: il Paese continua a chiudere le porte in faccia ai giovani, senza affrontare veramente la fuga dei cervelli". Il Segretario Generale Uil Rua Attilio Bombardieri spiegherà oggi alle assemblee nazionali die Ricerca i motivi per cui la Uil non ha sottoscritto il rinnovo del contratto del Comparto Istruzione e Ricerca e chiederà il sostegno per una grandeda tenersi nei prossimi mesi. Il contratto definitivo deve passare il vaglio della Corte dei Conti e "arriverà non prima di 3-4 mesi", ma la posizione della Uil Rua non cambierà: "Non abbiamo firmato e non firmeremo - assicura Attilio Bombardieri all'AGI - rivendicheremo nelle piazze la nostra scelta e protesteremo pubblicamente". Ma intanto la Uil punta - riferisce - ad avere un'interlocuzione con la ...