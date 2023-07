Unicredit | utile primo semestre record a 4 | 4 miliardi

Il gruppoha chiuso il primo semestre 2023 con unnetto di 4,4 miliardi, in aumento del 91,5% semestre su semestre. L'netto del solo secondo trimestre sale a 2,3 miliardi, sopra le stime. ...... ha registrato dati del trimestre in netto calo, con un indebolimento del 55% nell'operativo ... ENI: strategie operative con i Turbo Certificates diDal punto di vista tecnico, nel corso ...Tornando alle trimestrali, La prima sarĂ: l'appuntamento è per mercoledì e i 21 broker che coprono il titolo stimano per il periodo aprile - giugno undi 1,87 miliardi e ricavi sopra ...

UniCredit ha chiuso il secondo trimestre con un RoTE1al 21,3% e un utile netto contabile di 2,3 miliardi di euro.Miglior primo semestre di sempre con un utile a 4,4 miliardi di euro e 10° trimestre consecutivo di crescita della redditività per Unicredit. Costi a sorpresa in calo. Cet1 al 16,64%. A fine anno dist ...