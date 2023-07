Un’Estate da Re | grande successo per Zucchero alla Reggia di Caserta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Trionfo per la doppia tappa campana del World Wild Tour (24 e 25 luglio, entrambe sold out). Nei cortili del Palazzo Reale, gli spettatori hanno bto e contato i grandi successi del re italiano del blues, che ha dedicato “Un soffio caldo” a Pino Daniele. Il blues è vivo e ladine è stata

... specie in quest'che potrebbe portare nella capitale ... Del resto, basta dare'occhiata alla leggenda di quella nidiata di ... è stato forse il piùcampione che il nostro calcio abbia ...... il piùBlanc de Blancs di Francia. Comtes de Champagne ... Per il millesimo 2011 durante l ' assemblaggio è stato aggiunto...fresca e umida ha, invece, poi favorito la maturazione ...'L'si confermaclassico periodo per fare attività culturali, anche se il divario tra Nord e Sud sta diventando più ampio. Il turismo rappresenta unaoccasione per le imprese e le ...