Una riforma per la vecchiaia di massa | l' appello di monsignor Vincenzo Paglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «Viviamo unadiche è una novità storica assoluta ma non può tradursi in appassimento dell'esistenza», dice a LiberoVicenzo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, a capo della commissione perladell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita presso il ministero della Salute. Dopo il monito di Papa Francesco che, nella terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, è tornato a denunciare la «cultura dello scarto» e l'emarginazione dei più vecchi,rilancia: «Serve un cambiamento anzitutto culturale. La transizione demografica ci ha regalato trent'anni in più di vita, donandoci unadi, ovvero la possibilità, per quasi ...