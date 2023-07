Una possibilità diversa

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Probabilmente formare un tag può essere una soluzione per aiutare Sammy Guevara e (soprattutto) Daniel Garcia a capire cosa sarà della loro carriera da qui ad anno. Rinnegando quel padre padrone, Chris Jericho, sempre meno accompagnatore e sempre più accentratore anche delle carriere altrui. Dopo tutto, se la JAS doveva fungere da riedizione dell’Inner Circle, ha fallito nel suo intento. Un po’ perché Guevara ha dimostrato di non averne bisogno e un po’ perché di Garcia ci resterà il rimpianto di non aver visto cosa sarebbe potuto essere nel Blackpool Combat Club. Oggi i due talenti rinnegano, in qualche modo, il padre. Rinnegano in parte Jericho, quello che sono diventati. Anche perché hanno dimostrato di sapersela cavare senza avercelo tra i piedi. Guevara ha già vinto dei titoli singoli, ha saputo competere per il titolo del mondo, è comunque uno dei talenti del ...