Una lezione per Giorgia Meloni E le serve | la sparata del professore rosso Luca Telese

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel salottino-spinto di In Onda, il programma de La7 condotto dae Marianna Aprile, si parla del caso-Roberto Saviano, messo fuori dai palinsesti Rai per scelta dell'ad, Roberto Sergio, a causa dei reiterati insulti a Matteo Salvini e. Incompatibile con il codice etico di Viale Mazzini. E a In Onda, ecco che viene chiesto un parere su quanto accaduto a Carlo Verdelli, il quale attacca: "Non è vero che in Rai non è possibile fare antimafia. Il vero problema che sorge con la cancellazione improvvisa del programma è che in Rai non sembra più possibile esprimere un dissenso rispetto alla linea di chi penso che avendo vinto le elezioni e governare il paese può governare la Rai - afferma senza però citare il caso che ha coinvolto Filippo Facci -. Chi vince le elezioni ...