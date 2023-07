Un sondaggio rivela | influencer decisivi nel rompere i tabù sui disturbi di genere

Leggi su tpi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Circa nove donne italiane su dieci ritengono che i media non dedichino abbastanza attenzione al tema della salute femminile. È quanto emerge da unrealizzato a livello mondiale da Freeda, digital media company con una community internazionale di oltre 11 milioni di persone. La platea delle persone intervistate – principalmente fra Italia, Spagna, Regno Unito e Centro e Sud America – è per il 97% donna: il 57% lavora, il 16% è studente, il 43% ha tra i 25 e i 34 anni, il 48% si trova in una relazione, il 31% è single. Ebbene, fra le intervistate italiane il 92% ritiene che il tema del benessere sessuale e deidi(come l’endometriosi e la vulvodinia) non siano trattati a sufficienza dai media. La percentuale è del 91% per la salute riproduttiva, dell’86% per le mestruazioni e dell’82% per i metodi ...